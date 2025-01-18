Friends dizisinin unutulmaz tatlısı: Rachel'ın yanlış yaptığı trifle tarifini yeniden yorumluyoruz!
"Friends" dizisinin hayranıysanız, Rachel'ın trifle'ını hatırlamamanız imkansız! Rachel'ın yanlışlıkla yaptığı tatlı, hem komik hem de akılda kalıcı bir anıya dönüştü. Rachel'ın trifle'ı, geleneksel bir İngiliz tatlısı ile Shepherd turtasının talihsiz bir birleşimiydi. Sizin için bu tarifi herkesin keyifle yiyebileceği lezzetli bir versiyona dönüştürdük! İşte tarifin detayları...
“Friends” dizisinin hayranları, Rachel’ın yanlışlıkla yaptığı meşhur trifle’ı unutamaz. İki tarifin birleşmesiyle ortaya çıkan bu tatlı, hem arkadaş grubunu hem de izleyicileri kahkahalara boğmuştu. Bu tarifle, Rachel’ın hatasından esinlenerek kendi sofranız için komik ama tamamen yenilebilir bir tatlı yapabilirsiniz!
Fotoğraf: IMDb
MALZEMELER: KEK KATMANLARI İÇİN
500-600 gr pound kek (ince dilimlenmiş)
MEYVE VE REÇEL KATMANLARI İÇİN
300-350 gr ahududu veya çilek reçeli
350-400 gr taze ahududu
1 adet muz
KREM KATMANLARI İÇİN
500 ml vanilyalı puding veya muhallebi (tarifi aşağıda)
250 ml çırpılmış krema
"ET" KATMANI İÇİN
40-50 gr hindistancevizi rendesi
2-3 yemek kaşığı fındık kreması
15-20 adet çikolatalı şeker
Fotoğraf: IMDb
VANİLYALI MUHALLEBİ TARİFİ
85 gr toz şeker
30 gr mısır nişastası
500 ml süt
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
30 gr tereyağı
Bir tutam tuz
HAZIRLANIŞI
Bir tencereye şeker ve nişastayı koyup karıştırın. Orta-kısık ateşte sütü ekleyin ve çırpıcı ile sürekli karıştırarak pürüzsüz hale getirin. Karışım koyulaşmaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başladığında ocaktan alın.
Tereyağı ve vanilyayı ekleyip karıştırarak tamamen eritin. Muhallebiyi oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
RACHEL'IN TRIFLE'I NASIL HAZIRLANIR?
Et katmanı için bir karıştırma kabında hindistancevizi rendesini ve fındık kremasını karıştırın. Elde homojen bir karışım elde edin. Şekerlemeleri hazır edin.
TRIFLE'IN KATMANLARI
Büyük bir cam trifle kasesine ince dilimlenmiş pound keklerin yarısını yerleştirin. Kenarlarını kaseye yaslayarak düzgün bir görüntü oluşturun. Keklerin üzerine reçelin yarısını sürün ve her tarafına eşit şekilde yayılmasını sağlayın.
Muhallebinin yarısını reçelin üzerine dökün ve düzeltin.
Ahududuların yarısını muhallebinin üzerine serpiştirin.
Kalan pound kek dilimlerini yerleştirerek ikinci katmanı oluşturun. Hindistancevizi ve fındık kreması karışımını bu katmanın üzerine ekleyin. Üzerine yeşil şekerlemeleri serpin.
Muhallebinin kalanını bu katmanın üzerine dökün. Muz dilimlerini muhallebinin üzerine yerleştirin ve reçelin geri kalanını sürün.
Son olarak çırpılmış kremayı düzgün bir şekilde yayarak tatlıyı tamamlayın. Üzerine taze ahududu ekleyerek süsleyin.
SERVİS ÖNERİSİ
Trifle’ı buzdolabında 4-5 saat ya da bir gece bekletin. Servisten 15-20 dakika önce çıkararak katmanların daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.