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        Haberler Yemek Yapma Friends dizisinin unutulmaz tatlısı: Rachel'ın yanlış yaptığı trifle tarifini yeniden yorumluyoruz!

        Friends dizisinin unutulmaz tatlısı: Rachel'ın yanlış yaptığı trifle tarifini yeniden yorumluyoruz!

        "Friends" dizisinin hayranıysanız, Rachel'ın trifle'ını hatırlamamanız imkansız! Rachel'ın yanlışlıkla yaptığı tatlı, hem komik hem de akılda kalıcı bir anıya dönüştü. Rachel'ın trifle'ı, geleneksel bir İngiliz tatlısı ile Shepherd turtasının talihsiz bir birleşimiydi. Sizin için bu tarifi herkesin keyifle yiyebileceği lezzetli bir versiyona dönüştürdük! İşte tarifin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:19
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        “Friends” dizisinin hayranları, Rachel’ın yanlışlıkla yaptığı meşhur trifle’ı unutamaz. İki tarifin birleşmesiyle ortaya çıkan bu tatlı, hem arkadaş grubunu hem de izleyicileri kahkahalara boğmuştu. Bu tarifle, Rachel’ın hatasından esinlenerek kendi sofranız için komik ama tamamen yenilebilir bir tatlı yapabilirsiniz!

        Fotoğraf: IMDb

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        MALZEMELER: KEK KATMANLARI İÇİN

        500-600 gr pound kek (ince dilimlenmiş)

        MEYVE VE REÇEL KATMANLARI İÇİN

        300-350 gr ahududu veya çilek reçeli

        350-400 gr taze ahududu

        1 adet muz

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        KREM KATMANLARI İÇİN

        500 ml vanilyalı puding veya muhallebi (tarifi aşağıda)

        250 ml çırpılmış krema

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        "ET" KATMANI İÇİN

        40-50 gr hindistancevizi rendesi

        2-3 yemek kaşığı fındık kreması

        15-20 adet çikolatalı şeker

        Fotoğraf: IMDb

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        VANİLYALI MUHALLEBİ TARİFİ

        85 gr toz şeker

        30 gr mısır nişastası

        500 ml süt

        1 tatlı kaşığı vanilya özütü

        30 gr tereyağı

        Bir tutam tuz

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        HAZIRLANIŞI

        Bir tencereye şeker ve nişastayı koyup karıştırın. Orta-kısık ateşte sütü ekleyin ve çırpıcı ile sürekli karıştırarak pürüzsüz hale getirin. Karışım koyulaşmaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başladığında ocaktan alın.

        Tereyağı ve vanilyayı ekleyip karıştırarak tamamen eritin. Muhallebiyi oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

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        RACHEL'IN TRIFLE'I NASIL HAZIRLANIR?

        Et katmanı için bir karıştırma kabında hindistancevizi rendesini ve fındık kremasını karıştırın. Elde homojen bir karışım elde edin. Şekerlemeleri hazır edin.

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        TRIFLE'IN KATMANLARI

        Büyük bir cam trifle kasesine ince dilimlenmiş pound keklerin yarısını yerleştirin. Kenarlarını kaseye yaslayarak düzgün bir görüntü oluşturun. Keklerin üzerine reçelin yarısını sürün ve her tarafına eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

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        Muhallebinin yarısını reçelin üzerine dökün ve düzeltin.

        Ahududuların yarısını muhallebinin üzerine serpiştirin.

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        Kalan pound kek dilimlerini yerleştirerek ikinci katmanı oluşturun. Hindistancevizi ve fındık kreması karışımını bu katmanın üzerine ekleyin. Üzerine yeşil şekerlemeleri serpin.

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        Muhallebinin kalanını bu katmanın üzerine dökün. Muz dilimlerini muhallebinin üzerine yerleştirin ve reçelin geri kalanını sürün.

        Son olarak çırpılmış kremayı düzgün bir şekilde yayarak tatlıyı tamamlayın. Üzerine taze ahududu ekleyerek süsleyin.

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        SERVİS ÖNERİSİ

        Trifle’ı buzdolabında 4-5 saat ya da bir gece bekletin. Servisten 15-20 dakika önce çıkararak katmanların daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.

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