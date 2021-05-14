Friends: The Reunion'ın 27 Mayıs'ta HBO Max'te gösterime gireceği açıklandı. Merakla beklenen proje HBO Max'in lansmanının birinci yıl dönümünde, normal yayınlanması planlanan zamandan tam bir yıl sonra yayında olacak.

EN AZ 2,5 MİLYOR DOLAR

Özel bölümde Friends yıldızlarından Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer tam kadro halinde yer alacak. Projeye yakın kaynaklar, her bir yıldızın, özel etkinliğe katılarak en az 2,5 milyon dolar kazanacağını iddia etti.

Toplam 10 sezon ve 235 bölümden oluşan Friends dizisinin oyuncuları, özel bölümden adam başı 2.5 milyon dolar alacağı öne sürülmüştü. HBO Max, Friends'in tüm bölümlerinin 5 yıllık yayın hakkı için 425 milyon dolar ödemişti.

KONUK YILDIZLAR AÇIKLANDI!

Friends The Reunion özel bölümünde ayrıca, David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk yıldızlara da yer verecek.

Ben Winston, yönetici yapımcılığın yanı sıra Friends yapımcıları Kevin Bright, Marta Kauffman ve David Crane'le birlikte yönetti.