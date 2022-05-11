Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası finalinde Virtus Segafredo Bologna'yla Türk basketboluna önemli bir başarı daha eklemek için parkeye çıkıyor.

4' | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 34 - FRUTTI EXTRA BURSASPOR: 22

(İkinci çeyrek oynanıyor...)

İLK ÇEYREK SONUCU | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 25 - FRUTTI EXTRA BURSASPOR: 12

SAAT: 21.30

YAYIN: TRT Spor Yıldız

Türkiye liglerinde önemli başarılar elde eden Frutti Extra Bursaspor, bu başarısını Avrupa sahnesine taşımayı başardı.

ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele ettiği 10 takımlı B Grubu'ndan 7. sırada play-off serisine yükselen yeşil-beyazlıların, son 16'da kupanın favorisi olarak görülen Partizan NIS karşısında aldığı galibiyet final yolunda dönüm noktası oldu. Saniyeler kala tarihi bir dönüşe imza atan Bursa temsilcisinin final serüvenindeki hikayesi bu maçtaki 103-95'lik galibiyetiyle başladı.

Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Slovenya'nın Cedevita Olimpija 85-83, yarı finalde de Andorra ekibi MoraBanc Andorra'yı 85-68'lik skorla devirerek finale yükselmeyi başardı.