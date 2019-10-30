Fuji Dağı'na tırmanmaya çalışan bir dağcı düşerek kaybolduğu ortaya çıktı. Japon kurtarma ekibi, sosyal medyaya düşen son videosuyla arama çalışmalarına başladı.

3 bin 766 metre yüksekliği ile Japonya'nın en yüksek dağı olan Fuji Dağı'na tırmanan bir dağcı kayboldu. Japonya'nın Shizuoka polisi 10 kişilik arama kurtarma ekibiyle kayıp dağcıyı arama çalışmalarına başladı.

Kendini "TEDZU" olarak tanıtan dağcının sosyal medyada paylaştığı "Hadi Fuji Dağı'na gidelim" videosunda, tırmanış görüntüleri yer alırken, parmaklarının soğuktan donmaya başladığını ve telefonunu kullanamadığını söylüyor.

Daha sonra bir geçitten geçen dağcı zirveye yaklaşırken ayağının kayması sonucu uçurma düşüyor. Videoda baş aşağı yuvarlanan dağcının ekipmanlarının da savrulduğu görülüyor.

Fuji Dağı'na tırmanma sezonu geçen ay sona ermişti.