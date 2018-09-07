Fukuoka - Matsumoto Yamaga FC maçı öncesi rakamlar

Japonya J2 Lig maçında Fukuoka ile Matsumoto Yamaga FC, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 12:00. Fukuoka 52 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Matsumoto Yamaga FC 57 puanda ve 2. sırada. Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Matsumoto Yamaga FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 293 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fukuoka kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Matsumoto Yamaga FC sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Fukuoka son haftadaki Fagiano Okayama müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Matsumoto Yamaga FC, Kyoto Purple Sanga karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fukuoka, 24 gol attı ve 12 gol yedi.

Matsumoto Yamaga FC, dış sahada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Matsumoto Yamaga FC 19 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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