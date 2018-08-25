Fulham - Burnley maç önü

Fulham ve Burnley, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Fulham, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Burnley, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 136 kodlu maçı oynayanlar; Fulham galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Burnley galibiyet oranı 3.10. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Fulham son haftadaki Bolton Wanderers müsabasında 1-0 kazandı.

Burnley ise Charlton Athletic karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fulham, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Burnley, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Burnley 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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