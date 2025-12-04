Funda Arar'dan 'Odalar Soğuk'

Funda Arar, yeni şarkısı 'Odalar Soğuk' ile bir kez daha müzikseverlerle buluştu. Arar, yeni imajı ve kırmızı elbisesiyle yeni şarkısı için birbirinden özel pozlar verdi.

Söz ve müziğine Sheyh Ree ve Şahin Atasoy'un imza attığı şarkının düzenlemesini Febyo Taşel yaptı. Şarkının klibi Şile'de bulunan 100 yıllık bir Alman karakolunda, Safa Gülsoy yönetmenliğinde çekildi. 'Odalar Soğuk', Bomonti Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.