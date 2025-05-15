Furkan Karabay tutuklandı

Furkan Karabay'ın gözaltına alınma gerekçesi olarak YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gösterildi.

Karabay’a yönelik iki suçlama bulunduğu belirtildi. Bu suçlamalar “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve “cumhurbaşkanına hakaret” olarak açıklandı.