        Furkan Korkmaz: Karalar bağlamayacağız - Basketbol Haberleri

        Furkan Korkmaz: Karalar bağlamayacağız

        Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Litvanya'ya 91-70 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyunculardan Furkan Korkmaz, "Karalar bağlamayacağız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 22:41 Güncelleme: 07.08.2025 - 22:41
        "Karalar bağlamayacağız"
        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyunculardan Furkan Korkmaz, Litvanya'ya 91-70 yenildikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Furkan Korkmaz, Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "KARALAR BAĞLAMAYACAĞIZ"

        Kötü bir maç çıkardıklarını belirten Furkan Korkmaz, "Skora baktığımızda iyi bir oyun sergilemediğimizi görebiliriz. Kamp dönüşünü bir bahane olarak gösterebiliriz. Biraz yorgunluk olabilir. Bu görüntünün aksine çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Daha ilk hazırlık maçımız. Karalar bağlamayacağız. Önümüzde çok güzel bir Avrupa Şampiyonası var. Onun için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Karşılaşmada savunmada çok aksadıklarını dile getiren milli oyuncu, "Savunmada iletişim halinde kaldığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Hücumlarda biraz daha kolay sayıya gitmemiz gerekecek. Zaten soyunma odasında sürekli konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bu. Bence bizim için güzel bir turnuva olacak." diye konuştu.

