Fürth - Borussia Dortmund sahaya çıkıyor

Almanya DFB Kupası 1.Tur maçında Fürth ile Borussia Dortmund, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Fürth, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Borussia Dortmund son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 746 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fürth kazanırsa 5.50, beraberlik çıkarsa 4.60, Borussia Dortmund sahadan galip ayrılırsa 1.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Fürth son haftadaki Augsburg müsabasında 3-1 yenildi.
Borussia Dortmund, Hoffenheim karşılaşmaında 1-2 yenildi.
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