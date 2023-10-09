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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş! - Gaziantep Haberleri

        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!

        Gaziantep'te, 33 yaşındaki Erkan Dağcı, iki çocuk annesi olan 31 yaşındaki Fulya Aslan'ı silahla öldürüp, onun annesi 54 yaşındaki Gülçin Gürkan´ı yaraladıktan sonra yaşamına son vermişti. Dağcı'nın genç kadını kendisinden ayrıldığı için öldürdüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 08:26 Güncelleme: 09.10.2023 - 08:34
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        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
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        Gaziantep'te olay, dün sabah erken saatlerde, Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erkan Dağcı (31), bir süre önce ayrıldığı sevgilisi 2 çocuk annesi Fulya Aslan (31) ile tartıştı.

        TARTIŞMANIN ARDINDAN EVİNE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından Erkan Dağcı, annesi Gülçin Gürkan (54) ile birlikte yaşayan Fulya Aslan'ın evine gitti. İkili arasında kavgaya dönüşen tartışma sırasında Dağcı, üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp önce anne Gülçin Gürkan'a ateş etti.

        FULYA'YI BAŞINDAN VURDU

        Gürken omzundan yaralanırken, Dağcı, Aslan'ı başından vurup, ardından kendi başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fulya Aslan ve Erkan Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Omzundan yaralanan Gülçin Gürkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne sevk edildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dağcı ve Aslan'ın cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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