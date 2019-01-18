Gana'da futboldaki yolsuzlukları araştıran gazeteci Ahmed Hüseyin-Suale, işten eve giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Hüseyin-Suale'nin motorsiklet üzerindeki kişilerce üç kez vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Ganalı gazeteci, geçtiğimiz yıl futboldaki yolsuzlukları ortaya çıkartan bir belgesel hazırlayan ekibin bir parçasıydı. Belgesel, 77 hakemi ve daha sonra Gana Futbol Federasyonu'nun başına geçecek olan Kwesi Nyantakyi'yi rüşvet almakla suçluyordu.

Belgeselin ardından Gana'da futbol federasyonu feshedilmiş, özür dileyerek olayı 'düşüncesizlik' olarak tanımlayan Nyantakyi FIFA tarafından futboldan men edilmişti.

Olay ülkede şok etkisi yaratırken, Gana Devlet Başkanı Afuko-Addo tarafından yapılan açıklamada, "Polisin, bu iğrenç suçun sorumlularından en kısa sürede hesap sormasını bekliyorum" ifadeleri kullanıldı.

Cinayet, belgeseli hazırlayan ekibe karşı yürütülen bir kampanyayı takip eden günlerde geldi. İktidar partisinin milletvekillerinden Kennedy Agyapong, Hüseyin-Suale'yi 'tehlikeli' olarak tanımlamış, fotoğraflarını yayınlayarak kendisini dövene para ödeyeceğini söylemişti.

Hüseyin-Suale'nin çalıştığı ekibin başındaki ünlü gazeteci Anas Aremeyaw Anas, "Üzücü haberler ama susturulmayacağız. Huzur içinde uyu Ahmed" mesajını paylaştı.