Futsal nedir? Futsal nasıl oynanılır? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Bir spor dalı olan Futsal, Hentbol, Basketbol ve adından da anlaşılacağı üzere futboldan esinlenilmiştir. Futsal kadrosu 14 oyuncudan oluşur fakat sahada 5 oyuncu bulunur. Sınırsız oyuncu değişikliği yapılabilir. Futsal'da dikkat çeken özelliklerden biri de ofsayt yok ve bolca gol var.

FUTSAL NEDİR?

Futsal, salon futbolu olarak bilinen ve genel olarak futbola benzese dahi kendine özgü kuralları olan spordur.

FUTSAL NASIL OYNANILIR?

Futsal oyun kuralları, temel futbol kuralları haricinde futboldan bir hayli farklıdır. Kapalı salonlarda oynanan futsalda her takımda, kaleci dahil beşer oyuncu bulunmaktadır. Her takımda en fazla 7 yedek oyuncu bulunabilirken, oyuncu değişikliğinde bir sınırlandırma bulunmamaktadır ve çıkan oyuncu tekrar oyuna girebilir. Yirmişer dakikadan iki devre halinde oynanan maçlarda uzatmaya gidilmesi durumunda beşer dakikalık iki devreden uzatmalar oynanmaktadır. Takımların her iki devrede birer kez bir dakikalık mola hakkı bulunmaktadır. 4 hakemin görev aldığı futsal maçlarında taç atışları ayak ile kullanılmaktadır. Futsal oyununda biri kale çizgisine 6 , diğeri ise 10 metre olmak üzere iki adet penaltı noktası bulunmaktadır. Her devrede yapılan 5 faulün ardından takımlar, yapılan her faulde 10 metre noktasından atış yapma hakkı kazanmaktadır. Futsalda kale direkleri arası 3 metre iken, direk yüksekliği 2 metredir. Uluslararası maçlar için sahanın ölçüleri boyda en az 38 en fazla 42 metre, ende ise en az 18 en fazla 25 metre olmalıdır.

FUTSAL TURNUVALARI 2019

Ülkemizde Futsal turnuvaları okullar arasında düzenlenmektedir. Futsal Turnuva programları ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır.