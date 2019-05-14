G. I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filmi ilk olarak 2009 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. ABD yapımı G. I. Joe: Kobra'nın Yükselişi'nde izleyiciler aksiyon ve maceranın sınırlarını zorluyor. İşte G. I. Joe: Kobra'nın Yükselişi fimine dair detaylar...

G. I. JOE: KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ KONUSU NEDİR?

G.I. JOE ekibi, Mısır çöllerinden, kutup buzullarının altındaki sulara varana kadar her yerde en yüksek teknolojileri, gelişmiş casusluk ve askeri ekipmanları kullanarak, yozlaşmış silah satıcısı Destro ile, gizemli Cobra örgütünün dünyayı kaosa sürüklemesine engel olmaya çalışıyor.

G. I. JOE: KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Stephen Sommers'ın oturduğu G. I. Joe: Kobra'nın Yükselişi'nin oyuncu kadrosunda Channing Tatum, Marlon Wayans, Dennis Quaid ve Sienna Miller yer alıyor.