Zirve karşıtı eylemciler Biarritz çevresinde gösteriler düzenliyor. Protestocular önceki gün Biarritz yakınlarındaki Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmıştı.

Bayonne'da polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Cuma günü ise Urrugne'de yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

Zirvede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapıyor.

120 ÇALINTI MACRON FOTOĞRAFIYLA YÜRÜYÜŞ

15 binden fazla eylemci, G7 Zirvesini protesto etti. Finansal İşlemlerin Vergilendirilmesi Derneği ve Vatandaş Eylemi Derneği (ATTAC) Onursal Başkanı, ABD'li filozof ve siyaset analisti Susan George, Fransa G7 Zirvesi'nin ikinci gününde ellerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi portrelerini baş aşağı tutan protestocularla çevrili olduğu bir basın toplantısı düzenledi. Protestocular, Fransız belediyelerinden çalındığı iddia edilen 120'den fazla Macron portresiyle yürüdü.

TRUMP-JOHNSON BULUŞMASI

Trump, Fransa'nın Biarritz kentinde G7 toplantısı kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Trump, "İngiltere ile şimdiye kadar olduğundan büyük, çok büyük bir ticaret anlaşması yapacağız." dedi.

Anlaşma için İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı zamana işaret eden Trump, "Bir noktada artık önlerinde engel olmayacak, ayak bileklerindeki çıpa olmayacak çünkü şu anda bu (çıpaları) var." ifadelerini kullandı.

"Amerikan pazarında büyük fırsatlar" olduğunu belirten Johnson, "Bu fırsatları kullanmak niyetindeyiz ancak ABD’li dostlarımızın taviz vermesi ve yaklaşımlarını açması gerekiyor çünkü şu anda çok fazla kısıtlama var." diye konuştu.

PUTİN DE KATILABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020 yılında düzenlenecek zirveye katılma ihtimali olduğunu söyledi.

Basına konuşan Trump, "Rusya'yı G8'de görmek kesinlikle uygun olacaktır. Diğer yandan üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırılan haberlere göre Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki bir telefon görüşmesinde Rusya'nın 2020 yılında düzenlenecek zirveye katılması konusunda anlaştılar.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın G8 formatına dönmesinin şu an için bir hedef olmadığının ve G20 formatındaki konulara yoğunlaşmanın daha etkili olduğu açıklaması yapıldı.

MACRON'DAN İRAN AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi kapsamında, "İran ile ilgili görüşmede iki husus öne çıktı. Birincisi, hiçbir G7 ülkesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. İkincisi, G7 ülkeleri bölgenin istikrarına ve barışına bağlı, buna zarar veren hiçbir eylem istemiyor." dedi.

Trump ile yaptığı görüşmede "harika zaman geçirdiğini" ifade eden Macron, "Her konu hakkında faydalı şekilde konuştuk. Doğrudan iletişim (birçok konuda) mesafe katetmemizi sağlıyor. Onun (Trump'ın) hedeflerinin ne olduğunu biliyorum. Trump, seçmenlerine ne dediyse onu yapan biridir. Trump'ın, Amerikan halkını, işçilerini ve ekonomisini savunması normal ve o sorumlulukların bilincinde." diye konuştu.

İRAN'DAN FRANSA'YA SÜRPRİZ ZİYARET

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, G7 Zirvesi'nin yapıldığı Fransa’nın Biarritz şehrine geldi. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Fransalı mevkidaşının daveti üzerine Biarritz’e gittiğini belirterek, ABD heyeti ile herhangi bir görüşmenin olmayacağını ifade etti.

Zarif, Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Zarif, "Yol zor ama denemeye değer." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 ülkeleri adına İran'a iletilecek bir bildiriyi tartışmadığını ancak ülkelerin kendi aralarında konuşmalarını engelleyemeyeceğini söyledi.

"Macron'un İran ile temaslarını destekliyor musunuz?" şeklindeki soruya da Trump, "Elbette. Başbakan Abe'nin temaslarını da destekliyorum, çünkü o da İran ile konuşuyor ve anladığım kadarıyla çok iyi bir ilişkileri var. Ancak İran iki buçuk yıl önceki o eski İran değil. Fakat biz de kendi temasımızı yapacağız ama biliyorsunuz, insanların konuşmasını engelleyemem. Konuşmak isterlerse, konuşabilirler." cevabını verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 ülkelerinin, İran ile ilgili görüşmelerine ilişkin, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikirdi ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor." dedi.

FIRST LADYLER BİR ARAYA GELDİ

Fransa’nın Biarritz G7 Zirvesi kapsamında dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin liderleri bir araya gelirken, eşleri de Bask kültürüyle ilgili etkinliklere katıldı.

G7kapsamında ülke liderleri resmi temaslarda bulunurken, eşleri de Fransa First Lady’si Brigitte Macron’un önderliğinde kültürel etkinliklere katılıyor. Bask kültürünün hakim olduğu Biarritz şehrinde yerel kültürü tanıma imkanı bulan First Lady’ler, folklor dansları izleyip, dünyaca ünlü espelette biberlerinin yetiştirildiği bir tarlayı ziyaret etti. Ardından kilise ziyaretinde bulunan First Lady’ler, bölge halkının yüzyıllarca kulaktan kulağa günümüze ulaştırdığı ilahileri dinledi.