G7 ülkeleri, UNIFIL için endişeli

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin savunma bakanları, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katılımıyla Napoli'de gerçekleştirilen ilk G7 Savunma Bakanları toplantısının ardından bakanların kabul ettiği ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, "Gazze'de hemen ateşkes yapılması, tüm rehinelerin serbest bırakılması, Gazze genelinde insani yardım akışının önemli ve sürekli olarak artırılması ve iki devletli çözüme giden sürdürülebilir bir yol ihtiyacını desteklemede birleşiyoruz." ifadesi kullanıldı.

GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ

Gazze'deki insani krizi önlemek için gerekli siyasi sürecin başlama ihtiyacına vurgu yapılan bildiride, "Gazze'de kalıcı bir ateşkese ulaşmak, istikrarlı bir güvenlik durumu sağlamak ve masum sivil halka yönelik insani yardımın kesintisiz ve artırılmış bir şekilde akışını sağlamak için çalışmaların devam etmesi gerektiğini bir kez daha teyit ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

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Bildiride, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının da memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme ulaşmaya yönelik siyasi sürecin desteklenmesi taahhüdü de yinelendi.