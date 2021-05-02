G7 ülkelerinden Rusya’ya propaganda suçlaması

Reuters

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Rusya'nın propagandasına karşı G7’nin hızlı tepki alacağını söyledi (Group of Seven) olarak bilinen 7’ler grubu Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’dan oluşuyor.

G7’nin bu yılki ev sahibi İngiltere, Rusya’ya karşı ‘‘hızlı bir tepki ve iddiaların yanlış olduğunu gösteren mekanizmayı'' devreye sokacağını bildirdi.

Reuters'a verilen demeçte sözlerine Çin’i de katan Dışişleri Bakanı Raab, Rusya’da yayımlanan propaganda ve sahte haberlere karşı Rusya’da yaşayan halk için de gerçeği göstermenin ve bir araya gelmenin önemini vurguladı. ''Rusya, Çin ya da dünyada gerçeği sağlamak için bir araya gelebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Açıklaması ardından Rusyalı yetkililerden henüz cevap gelmedi.