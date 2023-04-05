Gabonlu Dina'nın ölümünde rapor detayı! 4 şüpheli adliyede

DHA'da haberine göre Avukat Kerim Bahadır Şeker, ölü muayene ve otopsi tutanağında, bilirkişi doktorunun 'Ölümün nasıl gerçekleştiğine dair beyanda bulunamayız' ifadesinin yer aldığını belirtti.

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga´nın (17) esrarını koruyan ölümüyle ilgili Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Mart´ta yaptığı 'Ölümün suda boğulma kaynaklı olduğu' yönündeki açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkinde 26 Mart´ta, hareketsiz yatan bir kişi gören tren makinistinin ihbarı üzerine, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın sırlarla dolu ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler Dinabongho´nun bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimalini araştırırken, ilk etapta 3´ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Dün de, il dışında Dina´ya cinsel taciz içerikli mesajlar attığı saptanan bir kişi gözaltına alındı. Avukat Kerim Bahadır Şeker, Dina´nın 17 yaşında olmasının hukuki açıdan cinsel istismar gibi suçlarda ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

"O İFADE ÖN OTOPSİ RAPORUNDA YOK"

Avukat Kerim Bahadır Şeker, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı´nın ön otopsi raporuna ilişkin 27 Mart´ta yaptığı, 'Herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çay'ına girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır' ifadelerini içeren açıklamaya itirazı olduğunu söyledi.

Ölü muayene ve otopsi tutanağında bilirkişi doktorunun, 'Şu anlık biz herhangi bir şekilde, ölümün nasıl gerçekleştiğine dair beyanda bulunamayız. Yani ön rapor yeterli değildir. Asli raporun gelmesi gerekmektedir' notu bulunduğunu anlatan Avukat Şeker "Asli rapor çıkmamışken ve suda boğulmayla alakalı bir mevzu geçmemişken, böyle bir açıklamanın Karabük Başsavcılığı tarafından yapılması kabul edilemez" dedi.