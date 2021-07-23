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Gadiri Hum Bayramı ne zaman? 2021 Gadiri Hum Bayramı tarihi

Gadiri Hum Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ile birlikte bu sorunun cevabı da merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Gadiri Hum Bayramı Kurban Bayramı'ndan kısa süre sonra kutlanıyor. İşte 2021 Gadiri Hum Bayramı tarihi...

Gadiri Hum Bayramı ne zaman? 2021 Gadiri Hum Bayramı tarihi

Gadir-i Hum nedir? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kulanır? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurbna Bayramı'ndan sonra kutlanılan Gadir-i Hum, dini bir bayramdır. İşte Gadir-i Hum Bayramı'na dair detaylar...

GADİR-İ HUM NEDİR?

Gâdir-î Hum "Hum Gölcüğü" Şiî i'tikadına göre Muhammed Mustafa'nın Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî'yi kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Ali el-Mûrtezâ'nın İslam peygamberi Muhammed tarafından "Velâyet" makâmına atandığına inanılan bu gün Şiî Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Gadir Hum Bayramı bu yıl 28-29 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.

Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum'u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18inde "Gadir-i Hum Bayramı" kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi'nin yıldönümüdür. Ali bin Ebî Tâlib'in birinci sırada halife oluşuna delil olarak getirilen hadisin bir kısmı:

Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Ey Allahım, onu sevenleri sev, ona düşman olanlara da düşman ol.

Şiîliğin İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye, İsmâil’îyye, Nizâr’îyye, Tâyyîb’îyye, Mustâ‘lîyye, Davûdîlik, Alavî Buhra ile Süleymanî Buhra kollarından olanlar bu bayrama katılırlar.

GADİR-İ HUM BAYRAMI'NDA NELER YAPILIR?

Bayramı kutlayanlar bu günde oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapılır.

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