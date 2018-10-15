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Gagabulut kimdir? Sosyal medya fenomeni Gagabulut gözaltına neden alındı?

Gagabulut, sosyal medyada paylaştığı video ile tepkileri üstüne çekti. 'Çocuklara yönelik cinsel istismar' görüntüleri nedeniyle, gözaltına alınan Gagabulut hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Adulhamit Gül'den de birer açıklama geldi. İşte gündeme oturan Gagabulut'a dair detaylar...

15.10.2018 - 19:03 | Güncelleme:

Gagabulut adlı sosyal medya hesabından İzmir Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdüğü görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da duruma tepki gösterdi. Tepkiler üstüne polis ekiplerince 'Çocuklara yönelik cinsel istismar' görüntülerinin paylaşıldığı Gagabulut hesabının sahibi gözaltına alındı. İşte olay ile ilgili son gelişmeler...

GAGA BULUT KİMDİR?

Gagabulut sosyal medya hesabının kullanıcısı Bulut Altuğ, paylaştığı ve tepki çeken video sonrası gözlatına alındı.Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle evinde gözaltına alınan Bulut Altuğ ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gagabulut hakkında "Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştır" mesajını paylaştı.

 

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