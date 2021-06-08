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Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları konusu nedir?

Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimler ve konusu ne? Sorusu izleyicilerin gündeminde. Peki, Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları konusu nedir?

Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları konusu nedir?

Marvel Comics'in aynı adlı süper kahraman ekibinden uyarlanan Amerika yapımı bilimkurgu, süper kahraman filmi. James Gunn'un yönettiği ve yapımcılığı film Marvel Studios tarafından üretilen onuncu Marvel Sinematik Evreni filmidir. Peki, Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimdir ve konusu nedir? İşte, film hakkında detaylar...

GALAKSİNİN KORUYUCULARI KONUSU

Galaksinin Koruyucuları, evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor. Kendisine Star-Lord lakabını takan maceracı Peter Quill, esrarengiz bir küreyi çalınca güçlü, hırslı ve ihtiraslı bir kötü adam olan Ronan'la başı derde girer. Ronan'ın tek amacı küreyi ele geçirmektir ve bu hayali tüm evreni tehdit altına alabilir. Quill, ondan kurtulmak isterken bir anda kendisini birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan uyumsuz bir ekibin içerisinde bulur; tehlikeyi yok etmek isteyen Star-Lord, silahlı bir rakun olan Roket, Rakun’un yoldaşı olan ağaç kılıklı Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve gözünü intikam hırsı bürümüş Yokedici Drax ile iş birliği içerisine girer. Galaksinin Koruyucuları olarak anılan bu beşli, evren için gerçekten tehlike arz eden bu kürenin gücüne ve peşindeki düşmanlarına karşı ne yapacaktır?

GALAKSİNİN KORUYUCULARI OYUNCULARI

Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord
Zoe Saldana: Gamora
Dave Bautista: Drax the Destroyer
Vin Diesel: Groot
Bradley Cooper: Rocket Raccoon
Lee Pace: Ronan
Michael Rooker: Yondu
Karen Gillan: Nebula
John C. Reilly: Rhomann Dey
Glenn Close: Commander Rael
Benicio del Toro: Taneleer Tivan / The Collector

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