Galata Köprüsü'nde alkol aldığı iddia edilen M.D. isimli kişi dengesini kaybederek denize düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, uzun süre suda M.D.'yi aradı. DHA'nın haberine göre yarı baygın halde bulunan M.D. bota alınarak Karaköy İskelesi'ne çıkarıldı.



UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI



M.D.'nin karaya çıkarılmasının ardından sağlık ekipleri M.D.'yi hayata tutundurmak için yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan M.D. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ambulansla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.D'nin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

M.D.'nin düştüğünü gören bir kişi polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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