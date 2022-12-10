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Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir iki gol ile yıldızlaştı

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  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Sarı-kırmızılı ekip müsabakaya Jankat Yılmaz, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Baran Aksaka, Juan Mata, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis 11'i ile çıktı.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    İkinci yarıda Fredrik Mitdsjö, Baran Demiroğlu, Patrick van Aanholt, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Efe Akman, Beknaz Almazbekov, Caner Doğan ve Ali Yeşilyurt, oyuna dahil oldu. Galatasaray'da sadece kaleci Jankat ile 2 gol atan Yusuf Demir 90 dakika sahada kaldı.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Adana temsilcisi ise Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jovan Manev, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Badou Ndiaye, Benjamin Stambouli, David Akintola, Henry Onyekuru, Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen kadrosuyla maça başladı. Maçın ikinci yarısında İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Erhun Öztürk, Birkir Bjarnasson, Younes Belhanda, Abdurrahim Dursun, Mahamadou Ba ve Berk Yıldız forma giydi.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Mücadelenin 13. dakikasında mavi-lacivertli ekip, Gulbrandsen'in kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. Devam eden bölümde iki takım da pozisyonlar bulurken skoru değiştirecek golü atamadı ve devre arasına Adana temsilcisinin üstünlüğüyle girildi.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    İkinci devreye hızlı giren Galatasaray, Yusuf Demir'in 50. dakikada ceza sahası yayı içinden attığı golle skora denge getirdi. Onyekuru ile net fırsatlardan yararlanamayan Adana Demirspor, 60. dakikada Gulbrandsen'in golüyle bir kez daha öne geçti. Maçın 75. dakikasında yine Yusuf ile golü bulan Galatasaray, skorda tekrar eşitlik sağladı.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Birçok genç oyuncunun şans bulduğu Galatasaray, son anlarda kurduğu baskıya rağmen golü bulamadı. Maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    İki takımın bu sezon Süper Lig'de yaptığı maç da 0-0 berabere bitmişti.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası arasında yaptığı üçüncü hazırlık maçında da galip gelemedi.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    İlk 2 hazırlık maçını İstanbul'da oynayan Galatasaray, Antalya kampındaki ilk müsabakasına Adana Demirspor karşısında çıktı. İstanbul'da İspanyol takımlarından Rayo Vallecano'ya 1-0, Villareal'e ise 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, mavi-lacivertlilerle 2-2 berabere kaldı
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Yusuf Demir, ilk kez sarı-kırmızılı formayla gol attı.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Avusturya'nın Rapid Wien takımından kadroya katılan genç hücum oyuncusu, Galatasaray'da daha önce 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 hazırlık maçında görev aldı.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Sarı-kırmızılı formayla üçüncü hazırlık müsabakasına çıkan Yusuf, 50. dakikada attığı golle Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu. Müsabakanın 75. dakikasında bir gol daha bulan 19 yaşındaki futbolcu, takımına beraberliği getirdi.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, maçı tribünden izledi.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Belek'teki kampa gelen başkan Özbek'e eşi Mesude Özbek ile ikinci başkan Metin Öztürk de eşlik etti.
  • Galatasaray - Adana Demirspor ile yenişemedi

    Ayrıca tribünde VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ile İtalya'nın Salernitana takımının sportif direktörü eski Galatasaray kalecisi Morgan De Sanctis de yer aldı.

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