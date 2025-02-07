Galatasaray- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk edecek. Lig'de oynadığı 21 maçta 18 galibiyet 3 beraberlik alan Galatasaray, yenilgisiz lider durumda. Öte yandan sadece 5 puanı olan Adana Demirspor ligde son sırada bulunuyor. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı- kırmızılılar zayıf rakibi Adanademirspor karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Yeni transferler Lemina, Cuesta ve Morata'nın karşılaşmada forma giyip gitmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Galatasaray- Adana Demirspor maçı öncesi tüm bilinmesi gerekenler...
GALATASARAY- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Adana Demirspor maçı 9 Şubat Pazar günü 19.00'da oynanacak.
GALATASARAY- ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Günay, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Jelert, Sara, Torreira, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen
GALATASARAY'DA YENİ TRANSFERLER ANTREMANA ÇIKTI
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Belçika'nın Genk takımından transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta, ilk kez sarı-kırmızılı takımla antrenman yaptı.