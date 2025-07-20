GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamındaki ilk hazırlık maçında 20 Temmuz Pazar günü Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında ise 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Cagliari Calcio ile karşılaşacak.

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek olan Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek ve RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak.

Cimbom, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.