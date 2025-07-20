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        Haberler Bilgi Spor GALATASARAY-ADMİRA WACKER MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray-Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray-Admira Wacker maçı canlı izle! Galatasaray-Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Galatasaray, çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak GS hazırlık maçı için heyecan dorukta. Peki Galatasaray-Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray-Admira Wacker maçı canlı izle ekranı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:57
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        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, İstanbul etabının ardından ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak. Cimbom’un hazırlık maçını takip etmek isteyen taraftarlar Galatasaray-Admira Wacker maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Peki Galatasaray-Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin detaylar...

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        GALATASARAY-ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray, Summer Series Upper Austria turnuvası kapsamındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

        Galatasaray-Admira Wacker maçı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü TSİ 20.30’da başlayacak.

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        GALATASARAY-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.

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        GALATASARAY-ADMİRA WACKER MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport Plus platformuna üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

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        GALATASARAY KAMP KADROSU

        Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

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        GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

        Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamındaki ilk hazırlık maçında 20 Temmuz Pazar günü Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında ise 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Cagliari Calcio ile karşılaşacak.

        Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek olan Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek ve RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak.

        Cimbom, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

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