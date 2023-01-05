Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

Tugay Kerimoğlu: "Galatasaray bir bölümde skoru korumak istedi. Galatasaray'da ikinci yarıdaki oyunu kimse kabul etmez. Zaten ıslıklar oldu. Okan Hoca da bu oyunu kabul etmez. Derbi öncesi iyi oyun olmadı ama 3 puan kazanıldı. Fenerbahçe derbisinde bu kadar yaslanıp oynarsanız, sıkıntı yaşarsınız. Kendi oyununuzu oynamalısınız. Galatasaray ne olursa olsun kazandığı için derbiye kafa olarak rahat gidecek."