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Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisi öncesi liderliğini sürdürdü. Spor yazarları, Galatasaray'ın Başkent ekibi karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte Galatasaray Ankaragücü maçının yazar yorumları...

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  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

    Uğur Meleke (Hürriyet): "2012’de Elmander’in Galatasaray oyununa katkısını, takımı 4-5-2 oynatıyor şeklinde özetlemiştim. Bugün de hem orta saha pas trafiğindeki, hem de hücumdaki rolüyle Gomis için benzer bir değerlendirme yapabilirim: Galatasaray, Gomis’le 4-2-4-1 oynuyor adeta!"
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

    İbrahim Yıldız (Habertürk): "Galatasaray, stadında aldığı 3 puanla liderlik koltuğunu bırakmadı. Son 6 karşılaşmayı kazanan Sarı-Kırmızılı takım, hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisi için hazır olduğunu da gösterdi.  Ancak galibiyet serisini sürdüren Galatasaray’ın en büyük sorunu son 30 dakika. Ankaragücü maçında görüldüğü gibi, son anlarda çok pozisyon verdiler. Emre Kılınç’ın yakın mesafeden boş kaleye atamadığı şut maçın dönüm noktası oldu."
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

    Erman Toroğlu (Sabah): "Hakemlik bir iş olmadı. Mertens'in ilk yarıda ceza alanı içinde düşmesi penaltı mı değil mi anlayamadık. Çünkü pozisyonu yakın çekimde göstermediler. Belki dürbün olsa görebilirdik! G.Saray'ın 11'inde oynayacak etkili futbolcuları dün gece cezadan, sakatlıktan ve vefattan dolayı oynayamadılar. Ama yine de daha iyi bir futbol ortaya koymalıydı…"
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

    Osman Şenher (Milliyet): "Galatasaray iyi futbol oynamasa da neticede galip gelmesini bildi ve böylece derbi öncesinde moral buldu. Maçın hakemi Zorbay Küçük pozisyonlara yakındı. Bana göre bir tek hata yaptı. İlk yarıda 18 içinde Mertens’e yapılan hareket penaltıydı. Yayıncı kuruluş ise maçın bu en önemli pozisyonunun yakın çekimini göstermedi."
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

    Tugay Kerimoğlu: "Galatasaray bir bölümde skoru korumak istedi. Galatasaray'da ikinci yarıdaki oyunu kimse kabul etmez. Zaten ıslıklar oldu. Okan Hoca da bu oyunu kabul etmez. Derbi öncesi iyi oyun olmadı ama 3 puan kazanıldı. Fenerbahçe derbisinde bu kadar yaslanıp oynarsanız, sıkıntı yaşarsınız. Kendi oyununuzu oynamalısınız. Galatasaray ne olursa olsun kazandığı için derbiye kafa olarak rahat gidecek."
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

    Ahmet Çakar (Sabah): "Garip olan şu, bu G.Saray lider. Ama sezon başından beri oynadığı futbol ortalamasına baktığımızda asla lider değil. Birkaç oyuncunun özverisi var ki bunların başında Gomis, Nelsson ve Muslera geliyor. Gerisi sıradan ve sorumsuz." 
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

    Şansal Büyüka (Milliyet): "Galatasaray’ın kötü maçlarından birini daha izledik... Başakşehir maçı dışında zaten Galatasaray genelde böyle değil mi? Ankaragücü neredeyse ikinci yarının tamamında üstün olan taraftı... Ama futbolun vazgeçilmez kuralı var; oynayana değil, kazanana puan veriyorlar... Galatasaray bunun için lider..."
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

    Rıdvan Dilmen: "Galatasaray'ın daha önde oynaması lazım. Minimum 30 dakika baskılı bir oyun göstermeli. Şu anda Galatasaray skoru alıp üstüne yatmaya oynuyor. Hızlı oyun iyidir ama telaşlı oyun zarar verir. Galatasaray'ın bu oyun kalitesiyle ligin zirvesinde olması gerçekten önemli bir başarı." 
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

    Necati Ateş: "İkinci yarı itibarıyla Galatasaray direkt olarak Fenerbahçe maçını düşünmeye başlamış gibiydi. Bugün istatistiklere baktığınızda denk oranlar göreceksiniz. Galatasaray ilk yarıların ve ikinci yarıların sonlarını kötü oynuyor ancak bugün ikinci yarıyı komple çok kötü oynadı."
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

    Nihat Kahveci: "Galatasaray gerideyken maçı çevirmek için daha tempolu oynuyor. Tribünler de çok dolu olduğu için şoku kolay atlattılar. Tabii 'yaşlanmayan' Gomis'in katkısını da unutmayalım. Yaşına bakma 5 yıllık sözleşme ver, kafan rahat etsin. İnanılmax döndü ve golü attı."
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları

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