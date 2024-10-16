Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiği üzerinde duruldu.