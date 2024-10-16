Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce ise A Milli Takım'da sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın son durumu hakkında açıklamada bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:12 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan Barış Alper açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

        Kerem Demirbay, Michy Batshuayi ve milli takımlarından geç dönen futbolcular antrenmanda yer almadı.

        Öte yandan antrenmanda Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı. Basın mensuplarının getirdiği pastayı üfleyen Buruk kutlama için teşekkür etti.

        BARIŞ ALPER YILMAZ AÇIKLAMASI

        Galatasaray Futbol Takım Doktoru Yener İnce ise, milli takımda sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli takımdan sakat döndü. Tedavisine başladık. Yetiştirebildiğimiz ilk maça yetiştireceğiz, süre vermiyorum. İmkan dahil olursa Antalyaspor maçına bile yetiştirmek için uğraşıyoruz" dedi.

        Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor