Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak olan Galatasaray, 7. hafta maçında güçlü rakibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda alınan sonuçların ardından hata yapma şansı kalmayan temsilcimiz, iç sahada oynayacağı bu zorlu mücadeleyi fırsata çevirmek istiyor. Kritik randevu öncesinde karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...