Galatasaray- Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son virajına girilirken Galatasaray, kritik 7. hafta mücadelesinde Atletico Madrid'i RAMS Park'ta konuk edecek. Monaco deplasmanında yaşanan puan kaybının ardından üst tur şansını korumak isteyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarının da desteğiyle sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Dev karşılaşma öncesi maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Galatasaray- Atletico Madrid maçı yayın bilgisi...
Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak olan Galatasaray, 7. hafta maçında güçlü rakibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda alınan sonuçların ardından hata yapma şansı kalmayan temsilcimiz, iç sahada oynayacağı bu zorlu mücadeleyi fırsata çevirmek istiyor. Kritik randevu öncesinde karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...
GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Atletico Madrid maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.