Galatasaray, AZ Alkmaar maçına Florya'da, derbiye Kemerburgaz'da hazırlanacak

Süper Lig'de namağlup lider olan Galatasaray, hem Avrupa'da hem de ligde kritik bir virajda.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaray, rövanşta turu geçmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar maçının hemen ardından ise ligin kaderini doğrudan etkileyecek maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Rize'den gece saatlerinde dönen Galatasaray derbiye kadar izin yapmayacak.

AZ MAÇI HAZIRLIKLARI FLORYA'DA Sarı-kırmızılılar, AZ maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak. Son dönemde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki zeminden rahatsız olan sarı-kırmızılılar, Rize maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da tamamlamıştı. Florya'daki toprağın artık bakım çalışmalarına rağmen düzelme gösteremediği ve zemin problemlerinin giderilemediği öğrenildi. REKLAM Diğer yandan Okan Buruk ve teknik heyet İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Kemerburgaz'daki zemini korumak istiyor.