Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, AZ Alkmaar maçına Florya'da, derbiye Kemerburgaz'da hazırlanacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, AZ Alkmaar maçına Florya'da, derbiye Kemerburgaz'da hazırlanacak

        Üst üste iki kritik maça çıkacak Galatasaray, AZ Alkmaar maçına Florya'daki tesislerinde, Fenerbahçe derbisine ise Kemerburgaz'daki tesislerinde hazırlanmayı planlıyor.

        Giriş: 18.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        AZ'ye Florya'da, derbiye Kemerburgaz'da
        ABONE OL

        Süper Lig'de namağlup lider olan Galatasaray, hem Avrupa'da hem de ligde kritik bir virajda.

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaray, rövanşta turu geçmek istiyor.

        Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar maçının hemen ardından ise ligin kaderini doğrudan etkileyecek maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Rize'den gece saatlerinde dönen Galatasaray derbiye kadar izin yapmayacak.

        AZ MAÇI HAZIRLIKLARI FLORYA'DA

        Sarı-kırmızılılar, AZ maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.

        Son dönemde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki zeminden rahatsız olan sarı-kırmızılılar, Rize maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da tamamlamıştı.

        Florya'daki toprağın artık bakım çalışmalarına rağmen düzelme gösteremediği ve zemin problemlerinin giderilemediği öğrenildi.

        REKLAM

        Diğer yandan Okan Buruk ve teknik heyet İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Kemerburgaz'daki zemini korumak istiyor.

        DERBİ HAZIRLIKLARI KEMERBURGAZ'DA

        Kar yağışı sonrasında yeni sahalarda antrenman yaparak yeni tesislerindeki zemini bozmamak için AZ Alkmaar hazırlıkları Florya'da olacak.

        Cimbom, pazartesi günkü derbiye ise aksilik olmazsa yeni tesislerinde hazırlanacak.

        Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapımı tamamlanan iki sahasından birinde alttan ısıtma sistemi bulunuyor.

        A takımın çalışacağı iki sahada da hibrit çim bulunuyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!