Ancelotti bir kez daha tarihe geçti

İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştirildi. Devam eden bölümde bitiricilik çalışması yapıldı. Antrenman çift kalede taktiksel çalışmayla sona erdi.

Antrenmanda Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.