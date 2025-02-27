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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkan Yardımcısı Yelkencioğlu'ndan açıklama: Bu söylem düpedüz ayrımcılıktır - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Başkan Yardımcısı Yelkencioğlu'ndan açıklama: Bu söylem düpedüz ayrımcılıktır

        Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Futbol Disiplin Talimatının 42. maddesinden işlem yapması gerektiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:27
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        "Bu söylem düpedüz ayrımcılıktır"
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        Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılan Fenerbahçe derbisi ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

        Mourinho'nun derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." demesiyle ilgili yaşanan tartışmalara değinen Yelkencioğlu, "Allah kimseyi, kendi milletine ağzına geleni söyleyen birini savunmak zorunda bırakmasın. Eğer Acun Bey, 'Siz Türkler' diye başlayıp her türlü aşağılamayı kabul edebiliyor ve sonunda da çirkin, ırkçı bir söylemle konunun başka bir boyuta taşınmasını normal görüyorsa, bu kendi mizacıdır. Ancak biz, Türk milletine edilen bu sözleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu söylem düpedüz ayrımcılıktır ve bu nedenledir ki TFF'yi doğru sevk şeklinin 42. madde olması gerektiği konusunda uyardık. Unutmayalım ki Türklük, hepimiz için bir üst kimliktir. Taraftarı olduğumuz kulüpten bağımsız olarak, bu bilinçle hareket etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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        Son 13 haftasına girilen Süper Lig'de herkesin sahaya odaklanması gerektiğini aktaran Yelkencioğlu, "Sarı kartlar, istatistikler üzerinden, gerçekle ilgisi olmayan, birçok iddiayla kendi algılarını oluşturmaya çalışıyorlar. İşin kötüsü gerçekler ortaya çıkınca da mahcup dahi olmuyorlar. Kendi sahalarında üç golle taçlandırdığımız haklı galibiyetimiz ardından, bizim sahamızda sanki daha iyi bir skora ulaşmış gibi bir tavır içerisindeler. Bıraksınlar bu tür manipülasyonları. Bari son 13 haftada hep birlikte sahaya odaklanıp ligden keyif alalım." diye konuştu.

        Niyazi Yelkencioğlu, derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'e çok anlam yüklendiğini belirterek, "Maçın hakemine de öyle bir anlam yüklediler ki taraftarlarımızın sahaya hiçbir şey atmamasını bile hakeme bağladılar. Bizim esas endişemiz, yaratmaya çalıştıkları provokasyonlarla maçın yarıda kalmasını sağlama çabalarıydı. Nitekim ikinci yarının ortalarında, ne şekilde stada soktukları sonradan ortaya çıkan, meşalelerle taraftarımızı kışkırtmaya çalıştılar. Ne mutlu ki taraftarımız bu oyuna gelmedi ve maç sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Emniyet teşkilatımız da olası provokasyonların bilinciyle gerekli önlemleri aldı ve böylece planlanan oyunlar bozulmuş oldu. Emniyet teşkilatımızdan aldığımız bilgiye göre, sorumluların tamamı tek tek yakalandı ve haklarında gerekli işlemler yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

        Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, derbi için alınan geniş önlemlere değinerek, "Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere, Sayın Valimiz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız'a, Spor Şube'den Çevik Kuvvet'e kadar görev alan tüm ekiplere bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

        Yelkencioğlu, ramazan ayına kısa süre kaldığını hatırlatarak, "İki gün sonra kavuşacağımız ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu kutsal ayın getireceği iç huzurun, futbol iklimimize de sirayet etmesini diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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