Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 347. randevu

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 123 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 6 kez kazandı, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 12 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle: