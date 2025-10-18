UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 3. haftasında Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek. Taraftarlar, maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırırken, gözler bir kez daha Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu’na çevrildi. Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi öncesi maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...