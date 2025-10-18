Habertürk
        Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray-Bodo/Glimt maç yayın bilgisi

        Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ederken, heyecan Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'na taşınıyor. Devler Ligi'nde galibiyet hedefleyen Galatasaray'ın Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 00:38 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:46
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 3. haftasında Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek. Taraftarlar, maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırırken, gözler bir kez daha Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu’na çevrildi. Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi öncesi maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

        2025-26 Şampiyonlar Ligi 3. karşılaşmalarında Galatasaray ile Norveç ekibi Bodo/Glimt arasındaki maç, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19:45'te (Türkiye saatiyle) başlayacak. Müsabaka İstanbul'daki RAMS Park (Ali Sami Yen Stadyumu) ev sahipliğinde oynanacak.

        3

        GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşmasının önceki maçlar doğrultusunda TRT kanallarından ekrana gelmesi bekleniyor.

        4

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

        30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

        22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

        5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

        25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

        9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

        21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

        28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

