Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ederken, heyecan Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'na taşınıyor. Devler Ligi'nde galibiyet hedefleyen Galatasaray'ın Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?
2025-26 Şampiyonlar Ligi 3. karşılaşmalarında Galatasaray ile Norveç ekibi Bodo/Glimt arasındaki maç, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19:45'te (Türkiye saatiyle) başlayacak. Müsabaka İstanbul'daki RAMS Park (Ali Sami Yen Stadyumu) ev sahipliğinde oynanacak.
GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmasının önceki maçlar doğrultusunda TRT kanallarından ekrana gelmesi bekleniyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00