Galatasaray'da analiz ve çalışma 3 puanı getirdi!

Lider Galatasaray ligin 22. haftasında Gaziantep FK’yı korner organizasyonu sonrasında bulduğu golle devirdi.

İç sahada dokuz haftadır yenilmeyen Selçuk İnan’ın ekibini sıkı analiz eden sarı-kırmızılılar köşe vuruşlarında zaaf tespit etti.

Galatasaray’ın analiz ekibi kornerlerde alan savunması yapan Gaziantep FK’nın kısa köşe vuruşları için markaja ceza yayı savunucusuyla gittiğini tespit etti.

Maçın henüz başında kazanılan köşe vuruşu için topun başına Dries Mertens geçerken Gabriel Sara da yakınına geldi. Gaziantep FK’da ceza yayına konumlanması gereken Maxim de böylece Sara opsiyonunu engellemek için Brezilyalı futbolcuya markaja çıktı. REKLAM Ceza yayına konumlanan Ahmed Kutucu böylece demarke durumda kaldı. Dries Mertens köşe vuruşunu ceza sahası içine değil de 24 yaşındaki oyuncuya doğru kullandı.