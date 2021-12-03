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Galatasaray'da Arda Turan kadroya dönüyor

Galatasaray, Altay maçıyla ligde çıkışa geçmeyi planlarken teknik direktör Fatih Terim de planını hazırladı. Bir süredir sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Arda Turan'ın da kadroya dönmesi bekleniyor

Galatasaray'da Arda Turan kadroya dönüyor

Süper Lig’de bu Pazar günü Altay’ı konuk edecek olan Galatasaray, seri başlangıcı yapmak istiyor. Lider Trabzonspor’la arasında 14 puan fark bulunan Sarı-Kırmızılılar, zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’da 2 dönem teknik adamlık yapmış eski arkadaşı Mustafa Denizli ile karşılaşacak olan Fatih Terim ilk on birini şekillendirmeye başladı. Marsilya maçının ardından Malatya’da rotasyona giden İmparator, bu maça as kadrosuyla çıkacak. Uzun süreli sakatlığının ardından beklenenden hızlı döndürülen Arda Turan da bu hafta takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı atlatan ancak maç eksiğinden dolayı tam olarak hazır olmayan Kaptan Arda’nın Altay maçının kadrosunda olması bekleniyor.

POZİTİF ÇIKAN İSİM BELLİ OLDU

Cicaldau’nun pozitif çıkan test sonucunun ardından yeni bir orta saha kurgusu planlayan Terim’in son bölümde Arda’dan yararlanabileceği için Kaptan’ı maç kadrosuna almayı planladığı öğrenildi.

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