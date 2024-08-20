Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Derrick Köhn'ün kararı planları değiştirdi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Derrick Köhn'ün kararı planları değiştirdi

        Sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da planlar, Derrick Köhn'ün takımda kalması sonrasında değişti. Bu bölgeye bonservisle transfer gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Alman futbolcunun ayrılmaya yanaşmamasıyla birlikte kiralık formülüne yöneldi; çalışmalar başladı

        Giriş: 20.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Öncelik verilen sağ bek, orta saha ve santrfor takviyelerini gerçekleştirdikten sonra sol bek transferine yönelen Galatasaray'da planlar da değişti.

        Spartak Moskova'dan resmi teklif alan Derrick Köhn'ün Rusya'ya gitmek istememesi, sarı-kırmızılıların planlarını da etkiledi.

        7+1 milyon Euro'luk teklifi kabul eden Galatasaray, Derrick Köhn'ün satışı sonrasında sol beke bonservis bedeliyle bir transfer gerçekleştirmek istiyordu.

        Rusya'dan kazanacağı yıllık ücret ile Almanya'da ticari ambargoya uğrayabileceğini düşünen Köhn bu teklifi geri çevirince sarı-kırmızılılar da alternatif seçeneklere yöneldi.

        BELÇİKA'DAN DE CUYPER YANITI!

        Köhn'ün ayrılığı ihtimaliyle birlikte sol bek transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Victor Kristiansen ve Maxim de Cuyper'in ismi gündeme gelmişti.

        REKLAM

        Club Brugge, yaklaşık 1 hafta önce sözleşme uzatılan Belçikalı sol bek için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı.

        HARCAMA LİMİTİ 2 MİLYON EURO

        TFF Harcama Limiti'nde yaklaşık 2 milyon Euro harcama alanı bulunan sarı-kırmızılılar, Köhn'ün de takımda kalma kararıyla birlikte rotasını kiralık transfere çevirdi.

        ROTA YENİDEN FRANSA

        Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalar başlarken sarı-kırmızılılar Monaco'nun sol beki Ismail Jakobs'u gündemine aldı.

        Geçen sezonki Kassoum Ouattara transferiyle 11'deki yerini kaybeden Alman futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması planlanıyor.

        Galatasaray, daha önce diğer Fransa ekibi Brest'in sol beki Bradley Locko ile de ilgilenmiş; Brest'in çift haneli bonservis bedeli beklemesi üzerine alternatif isimlerle görüşmeye başlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
        Beşiktaş'ta imza geliyor!
        Beşiktaş'ta imza geliyor!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Ali Koç’a Göztepe’den bir geçmiş olsun telefonu neden gitmiyor?
        Ali Koç’a Göztepe’den bir geçmiş olsun telefonu neden gitmiyor?
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı
        Anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı
        Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama
        Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama
        İngiltere’de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi
        İngiltere’de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi
        Evlendiler
        Evlendiler
        Sendikalardan 2025 provası
        Sendikalardan 2025 provası
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Çankırı'daki orman yangını kontrol altında
        Çankırı'daki orman yangını kontrol altında
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Plastik fabrikasında yangın!
        Plastik fabrikasında yangın!