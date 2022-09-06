Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Gaziantep FK karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Hakem performanslarıyla ilgili olarak sert konuşan Timur, transferlerle ilgili de bilgi verdi. Timur'un sözleri şöyle:

"HAKEMLERİ YENMEK SIRADANLAŞTI"

"Her maçta hakemleri yenmek bizim için sıradanlaştı. Abdülkerim Bardakçı'ya hiç kimse kırmızı demeyecektir. Bundan birkaç gün önce rakip takımlardan bir tanesinde penaltı görülmedi. İyi niyetli davranmanın karşılığı bu memlekette böyle olmamalı."

"BU İŞE DUR DİYECEĞİZ!"

"Bu işe dur diyeceğiz. Türk futboluna kötülük edenler, sonuçlarına katlanmalı. Bunların takipçisi olacağız. TFF yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Galatasaray'a yakışan üslubumuz olacak. Kasıtlı olarak yapılan bu kasıtlar sadece bize değil, TFF'nin yönetim tarzına da yapılmak isteniyor. Doğru bir sistem uygulanıyor ama kasıtlı işler var. Bu yüzden biz de çıkıp gerekeni söyleyeceğiz. Sadece söylemekle de kalmayacağız. Kimse bize ya da başka takıma zarar veremez. Devre arasında tüm konuları ilettik. Randevu da alıp ileteceğiz. Her hafta Galatasaray hakemleri yenmek zorunda değil. Penaltı, fauller, neler neler var. Bu işler bir şekilde sona bulacak."

"HER ŞEYİ YAYINLAYACAĞIZ"

"Bağımsız bir kurul oluşturduk ve kararları inceletiyoruz. Bu düzen böyle devam ederse, her şeyi yayınlayacağız. Her masada olma deyiminin hakkını her yerde bugüne kadar verdik. Bunu hakem hataları için söylüyorum. Başka konular da var. Galatasaray bu ülkeye olimpiyatları, birçok branşı getiren değerli bir camiadır. Birçok camia da değerlidir. Sadece kendi camiamıza hoş görünmek için değil, Türkiye için bir şeyleri yapacağız."

"TRANSFERLER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GELECEK"

"Transferlerle ilgili bir şey söyleyemem ama bir kaç gün içinde hepsi gelmiş olacak. Rakiplerimizden 3 ay geride başladık seçimden dolayı. Ne kadar para koyarsanız koyun, FFP diye bir şey var. Çok iyi oyuncular almak zorundayız. 5 büyük ligden teklif alan ve yanılmayacağımız nitelikte oyuncular almalıyız. Geçen sene zor geçti, 13. bitirdik. Takımı revize etmeliyiz ve bunu FFP'ye dikkat ederek yapmalıyız. Transfer sayısını söylemeyeceğim, herkes görecek. Transferler çarşamba ve perşembe günü gelecek"