Ligin 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından ceza alan Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues’in yanı sıra sakat olan Fernando, Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo’nun eksikliğini yaşayan Sarı-Kırmızılılar, özellikle orta sahada alternatifsiz kaldı. Bu nedenle Kayseri deplasmanına 3’lü savunma sistemiyle çıkan teknik direktör Fatih Terim, takımını yeni sisteme hazırlamaya başladı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre orta alanda Selçuk İnan ve Younes Belhanda’yı görevlendiren deneyimli teknik adam, ilk devrenin bitiminden önce oynayacakları zorlu mücadeleler öncesi Fernando’nun iyileştirilmesi yönünde talimat verdi. Bir süredir tedavisine devam edilen Brezilyalı oyuncunun 2 haftalık boşlukta tam olarak hazır hale gelmesini isteyen İmparator’un, Konya maçında öğrencisinin maç kondisyonunu yeniden kazanarak Beşiktaş derbisine yüzde 100’üyle çıkmasını beklediği ifade edildi.



Konyaspor önünde 3’lü savunma sistemini uygulayama devam edecek olan Terim’in, orta sahada alternatifi olması halinde işler kötü giderse eski dizilişine dönmesi için Fernando’nun mutlaka kadroda olması gerektiğini düşündüğü bildirildi.

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