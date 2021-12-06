Ligde lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacağı Lazio maçına odaklandı.

Temsilcimiz, grubunu lider bitirerek gelir ve üst tur eşleşmesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Fatih Terim'in öğrencileri, liderliğini koruması halinde adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray 2. olması durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3'üncü bitiren 8 ekipten biriyle karşılaşacak.

Sarı kırmızılılar, bu takımı elemesi sonucunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalacak.

MALİ AÇIDAN RAHATLATACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak Galatasaray'ı mali açıdan da rahatlatacak.

İlk ikiyi garantilediği için 550 bin euro kazanan sarı kırmızılılar, grubunu lider bitirirse 550 bin euro daha hak edecek.

Temsilcimiz, son 16 turuna kalınması halinde 1 milyon 200 bin euro daha kazanacak.

Bu şartların oluşması halinde ise Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarında elde ettiği kazanç 17 milyon euro'ya ulaşacak.

MUSLERA'DAN UYARI

Bu arada, Lazio maçından önce kaptan Muslera'dan takım arkadaşlarına uyarı geldi.

Tecrübeli kaleci, ligde de Avrupa'da olduğu gibi daha fazla mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Uruguaylı file bekçisi, reaksiyon göstermeleri ve taraftarın desteğine karşılık vermek zorunda olduklarını da vurguladı.