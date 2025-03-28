Galatasaray'da hedef 9'da 7!

Süper Lig’in son 10 haftasına maç fazlasıyla 9 puan önde giren Galatasaray, Beşiktaş derbisine odaklanmış durumda.

Sarı-kırmızılı kulüp milli maç arasından Beşiktaş deplasmanında dönecek.

Kalan dokuz maçının yedisini kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray’da hedef de yedi maçın yedisini de kazanmak.

Camiada namağlup şampiyonluk dillendirilse de Okan Buruk ve kurmayları Kemerburgaz’da bunu kısık sesle konuşuyor.