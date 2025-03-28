Galatasaray'da hedef 9'da 7!
Milli maç arasından Beşiktaş derbisiyle dönecek Galatasaray'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda hedef kalan 9 maçın 7'sini kazanarak doğrudan şampiyonluğa ulaşmak.
Süper Lig’in son 10 haftasına maç fazlasıyla 9 puan önde giren Galatasaray, Beşiktaş derbisine odaklanmış durumda.
Sarı-kırmızılı kulüp milli maç arasından Beşiktaş deplasmanında dönecek.
Kalan dokuz maçının yedisini kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray’da hedef de yedi maçın yedisini de kazanmak.
Camiada namağlup şampiyonluk dillendirilse de Okan Buruk ve kurmayları Kemerburgaz’da bunu kısık sesle konuşuyor.
Hedefi üst üste üçüncü şampiyonluk olan Buruk öğrencilerinin sadece bir sonraki maça hazırlanmalarını istiyor.
Kalan 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmesi halinde de şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray’da Okan Buruk 7 galibiyet almayı hedefliyor.
Puan farkını iyi değerlendirmek isteyen tecrübeli teknik direktör ve kurmayları Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılınması halinde bir psikolojik kırılma yaşanacağını düşünüyor.
Son haftalarda düşen oyunu Antalyaspor galibiyetiyle toparlayan Buruk, BAY haftasını da dört gözle bekliyor.