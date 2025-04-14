Galatasaray'da hedef Dörtlü Final!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Galatasaray⁠ Erkek Basketbol Takımı, Çekya ekibi ERA Nymburk'u konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Normal sezonda ERA Nymburk'un da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda ikinci olarak play-inn oynama hakkı kazandı. Grup lideri Çekya temsilcisi ise doğrudan son 16 turuna yükseldi.