Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında 4'te 4 yapan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İlk 3 haftayı 9 puanla geçen sarı-kırmızılılar, milli ara öncesinde Trabzon deplasmanına gitmiş ve 10 kişi kaldığı zorlu maçtan 4-0'lık farklı skorla mağlup ayrılmıştı. Gelecek hafta salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda İmparator Fatih Terim, Kasımpaşa maçında Trabzonspor karşılaşmasının 11'ine göre büyük değişiklikler yaptı.

Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında Trabzonspor karşılaşmasının 11'inde yer alan Mariano, Ahmet Çalık, Fernando ve Henry Onyekuru'yu kenara çekti. Hafif sakatlığı bulunan Maicon ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi. Paşa karşısında Mariano yerine Martin Linnes, Ahmet Çalık yerine Ozan Kabak, Fernando yerine Badou Ndiaye, Henry Onyekuru yerine ise Garry Rodrigues ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray'daki ilk maçına geçen sene yine Fatih Terim yönetiminde çıkan Ozan Kabak, bu sezon da Alanyaspor karşısında 5 dakika süre bulmuştu. Fatih Terim, performansından memnun olmadığı Ahmet Çalık'ı keserek 18 yaşındaki genç futbolcuya 11'de görev verdi. Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkıyor.

SEMİH KAYA'YI HATIRLATTI!

Fatih Terim'in bu kararı, 2011-12 sezonundaki Semih Kaya tercihini hatırlattı. O sezon evinde Gaziantepspor'a 4-2 kaybeden sarı-kırmızılılarda Servet Çetin kırmızı kart görmüş ve Fatih Terim Kayserispor karşısında Semih Kaya'ya ilk 11'de forma vermişti. Başarılı bir 90 dakika çıkaran genç futbolcu için maç sonunda da açıklama yapan İmparator, "Ben formayı verdiğimde onu almasını bileni severim" ifadelerini kullanmıştı.

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