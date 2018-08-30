Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, lige 3'te 3 yaparak kayıpsız başladı. Sarı-kırmızılılar son hafta Aytemiz Alanyaspor'u 6-0'la geçerken rahat bir galibiyet aldı. Ancak Galatasaray'ın aldığı bu farklı galibiyet kadar Ozan Kabak ve Yunus Akgün gündeme oturdu. Sarı-kırmızılıların 'altın jenerasyonu' denilen 2000 jenerasyonunun iki önemli üyesi olan genç yetenekler Alanyaspor karşısında forma şansı bulurken Yunus Akgün yaptığı asistle taraftarı adeta mest etti. Opta'nın verisine göre 18 yaşını biraz geçen Yunus, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de asist yapmayı başaran en genç ikinci isim olmayı başardı. Sarı-kırmızılı camianın çok şey beklediği yeteneklerden olan iki futbolcuyu, onları en yakından tanıyan isimlerden olan Emrah Bayraktar'a sorduk. 2017 Mayıs'ında Galatasaray Futbol Akademisi'nde gençlik gelişim teknik sorumluluğu görevine getirilen Emrah Bayraktar, Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ı anlattı.

İki genç yeteneğin de geçen sezon sakatlık problemleriyle uğraştığını kaydeden Bayraktar, "Hem Ozan Kabak hem de Yunus Akgün geçen sezon aslında uzun süre sakatlıklarla boğuştular. Bu nedenle geçen sezonu çok da olumlu geçiremediler, sezon sonuna doğru forma giymeye başladılar. Milli Takım'da geçirdikleri yoğun süreç, yorgunluk ve buna bağlı oluşan sakatlıkların dışında oluşan yüksek beklentileri karşılayamadıkları için geçirdikleri psikolojik travmalar da gelişimlerini etkiledi. Ancak şunu görüyoruz ki Türkiye'deki genç oyuncular, kendilerine güvenildiklerinde A Takım düzeyinde de neler yapabileceklerini gösteriyorlar." dedi.

"GÜVENİLDİKLERİNDE MAHCUP ETMİYORLAR"

Genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılmasının, oyunculardan ziyade üst yapı anlayışıyla bağlantılı olduğuna vurgu yapan Bayraktar, Fatih Terim'e de ayrı bir parantez açarak şunları söyledi:

"Maalesef ki Türkiye'de kulüplerin genç oyunculara şans verme konusunda sistematik bir planları yok. Kulübe gelen teknik direktörlerin ilgisine, bilgisine ve tercihine bağlı olarak şans buluyorlar. Yani altyapıdaki yeteneklerin gelişimi maalesef tesadüflere kalıyor. Galatasaray özelinde konuşmam gerekirse son 15 yıla baktığımızda altyapıdan kazanılan oyuncular genelde Fatih Terim döneminde olmuş. Çok geriye gitmeye gerek yok önceki gelişinde de Emre Çolak ve Semih Kaya kazandırılmıştı, şimdi de Yunus ve Ozan şans buluyor. Kulüplerin parlatmayla ilgili olarak teknik direktörden bağımsız bir yol haritası olması gerekiyor ki şu an içinde bulundukları borç batağından çıkabilsinler. Her yıl ismini bir yıl sonra unuttuğumuz yabancı oyuncular alınıyor ancak belki de o oyuncuların borçları 10 yıl daha ödeniyor. Bu oyuncuları değer haline getirmemiz gerekiyor. Güvenildiklerinde, bu güveni gösterenleri mahcup etmediklerini kanıtlıyorlar."

"OZAN, TUDOR'UN KAMPINDAN DEMORALİZE DÖNMÜŞTÜ"

Geçen sezon Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen Slovakya kampına götürülen oyunculardan olan Ozan'ın kampta beklediğini bulamadığını kaydeden Bayraktar, "Ozan Kabak, geçen sezon başında Igor Tudor yönetiminde sezon öncesi kampa gittiğinde oradan pozitif bir intibayla ayrılmadı. Hatta demoralize olmuş ve özgüveni zarara uğramış şekilde döndü. Teknik direktörlerin kendilerine gösterdiği ilgiye göre de performansları değişiklik gösterebiliyor. Yunus da uzun süre sakatlık geçirmiş olmasına rağmen Fatih Terim'in gelişiyle farklı bir kimliğe büründü" ifadelerini kullandı.