Galatasaray'da Metehan Baltacı’ya tam destek

Süper Lig’in 15. Haftasında Sivasspor’a konuk olan Galatasaray’da Metehan Baltacı gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Maçın 75 dakikasını eksik oynayan sarı-kırmızılılar 3 puana uzanınca Metehan da rahat bir nefes aldı.

Manaj ile girdiği ikili mücadele sonrasında bariz gol şansını engellemekten kırmızı kart gören genç savunmacı hakemin kararı sonrasında çok sinirlendi.

Davinson Sanchez ile konuştuktan sonra saha kenarına gelen Metehan doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Metehan koridora girerken Okan Buruk ve İrfan Saraloğlu genç stoperin yanına gelerek sarıldı.

YUNUS, TORREIRA VE ABDÜLKERİM TESELLİ ETTİ

Morali bozulan Metehan’a hem devre arası hem de maç sonunda takımdan ve teknik heyetten tam destek geldi.

Yunus Akgün kendisi gibi altyapıdan yetişen Metehan’la bire bir konuşurken maçı onun için kazanacaklarını dile getirdi.

Lucas Torreira da futbolun içinde böyle hataların olabileceğini ifade ederek 22 yaşındaki savunmacıya destek verdi.

Sakatlığı sebebiyle Sivas’a gidemeyen Abdülkerim Bardakcı da Metehan’la konuşarak böyle durumları kafasına takmaması yönünde telkinde bulundu.