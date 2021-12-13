Galatasaray'da Muslera şoku!

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Sivasspor'un golü öncesi Luyindama ile çarpışarak yerde kalan Fernando Muslera, sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Muslera, sedye ile kenara geldi ve yerine İsmail Çipe oyuna dahil oldu. Tecrübeli kalecinin oyundan çıkarken üzgün olduğu da görüldü.

DURUMU CİDDİ

Yapılan ilk kontrollerin ardından Muslera'nın yan bağlarında yırtık olduğu, sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Muslera'nın kesin teşhisi MR'dan sonra belli olacak.

Galatasaray yardımcı antrenörü Selçuk İnan da Muslera'nın sakatlığı ile ilgili olarak "Ciddi gözüküyor" dedi.