Galatasaray'ın büyük umutlar beslediği 2000 jenerasyonunun en önemli oyuncularından olan ve bu sezon A Takımda forma şansı bulduğu maçlarda performansıyla göz dolduran Ozan Kabak'la yeni sözleşme imzalandı!

Galatasaray genç futbolcuyla masaya oturarak 2020'de bitecek olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Daha önce Manchester United, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Roma, Inter ve Juventus gibi devlerin de radarına girdiği öne sürülen Ozan Kabak, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında Bayern Münih gözlemcisi tarafından izlenmişti. Doğu tribünündeki 2018 numaralı locada misafir edilen Bayern Münih'in temsilcisi Ozan ile ilgili 10 sayfa kadar not tutmuştu.

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