Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Ozan Kabak'ın karşılaşmada Bayern Münihli bir yetkili tarafından izlendiği ortaya çıktı. Turkcell Bip Spor'un haberine göre Bavyera devinin bir gözlemcisi sarı-kırmızılıların genç yıldızını yakından takip etti.

Haberde doğu tribünündeki 2018 numaralı locada misafir edilen Bayern Münih'in temsilcisi Ozan ile ilgili 10 sayfa kadar not tuttuğu bilgisine yer verildi.

Daha önce Manchester United, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Roma, Inter ve Juventus gibi devlerin de radarına girdiği öne sürülen Ozan Kabak'ın Galatasaray ile 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

18 yaşındaki genç futbolcu 2017 yılında profesyonel sözleşmeyi imzalarken bu sezon Kasımpaşa maçıyla aldığı formayı bir daha bırakmamış ve toplamda 14 mücadelede görev yapmıştı.

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