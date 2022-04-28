Galatasaray'da Sivasspor mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pozisyon alma gerçekleştirildi. Antrenman çift kale taktik çalışmasıyla tamamladı. U19 takımından Yusuf Erdem Gümüş de idmanda yer aldı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Marcao’nun tedavisine devam edildi. Dün yapılan antrenmanda arka adalesinde ağrı hisseden Omar Elabdellaoui’nin ise yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandı.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürecek.