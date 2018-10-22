Galatasaray'da transfer konusunda flaş bir iddia gündeme geldi. İtalya basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılı takımın, İtalya'da Atalanta takımında kiralık oynanan Nicolas Haas ile ilgilendiği öne sürüldü.

Skorer'in haberine göre; Bonservisi Palermo kulübünde olan İsviçreli orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın takipte olduğu belirtildi.22 yaşındaki futbolcuyu ayrıca Sevilla ve Werder Bremen kulüplerinde de izlemede olduğu ifade edildi.

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