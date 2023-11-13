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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'a: Beyrut da Gazze gibi olabilir

        İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'a: Beyrut da Gazze gibi olabilir

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'a yönelik mesajında kendilerine saldırıların devamı durumunda Beyrut'un da Gazze gibi olacağını söyleyerek Lübnan'ı tehdit etti. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:50
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        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
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        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın eylemlerine devam etmesi halinde, Beyrut'un da Gazze gibi olacağını söyleyerek Lübnan'ı tehdit etti.

        İsrail Savunma Bakanı Gallant, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta herkes Gazze sakinlerinin beyaz bayraklarla evlerinden kaçtığını gördü. Hizbullah eylemlerine devam ederse Beyrut sakinleri de aynı duruma düşebilir" dedi.

        "BOŞ VE ALIŞILDIK"

        Öte yandan AA'nın haberine göre Lübnanlılar, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Beyrut'ta da yapacakları yönündeki tehditlerinin "boş ve alışıldık" olduğunu ifade ediyor.

        AA muhabiri, Gallant'ın "abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Beyrut'ta da nasıl yapacaklarını bildikleri" şeklindeki açıklamalarına dair düşüncelerini almak için Beyrut sakinlerine mikrofon uzattı.

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        İsrail'in Lübnan halkına yönelik tehditlerinin "psikolojik bir savaştan" ibaret olduğunu belirten Adil Mehdi, "İsrail vahşi bir şekilde Gazze'ye yönelik hava saldırılarını başlatarak özellikle Lübnan olmak üzere tüm Arap dünyasına da mesajlar verdi. Bakın Gazze'de ne yapıyoruz şeklinde. Lübnan'ın gücü ve direnişi var. Aynı şekilde (İsrail'e) karşılık verebilir." dedi.

        Tel Aviv'in tehditlerinin yeni olmadığını dile getiren Ebu Muhammed de "Biz İsrail'in 75 yıldır tehditlerine, öldürme ve suçlarına alıştık. Biz kendi toprağımızı savunuyoruz. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Biz hazırız inşallah." diye konuştu.

        Ebu Muhammed, İsrail'in amacının sadece halk arasında korku yaymak olduğunu ancak bu tür tehditlerden korkmadıklarını kaydetti.

        Bir başka Beyrutlu Hasan Beydun da şunları söyledi:

        "Her yıl İsrail tehdit ediyor ve bu sadece boş konuşmalardan ibaret. Lübnanlıların çoğu da bunu biliyor. Gazze'ye karadan giremediler. Sadece havadan saldırı düzenlediler.

        Savaş uçakları savaşta bir sonuç getirmedi. İsrail'in ölümü çok yakın. İsrail neredeyse her gün ve her hafta tehdit ediyor. Boş konuşma ve bir neticesi yok."

        * Haberin görseli Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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